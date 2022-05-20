Оккупанты дважды за ночь обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома
В ночь на 20 мая россияне дважды обстреляли Великую Костромку на Днепропетровщине, в результате чего в домах выбило стекла
Об этом в телеграмме сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночь в большинстве районов была спокойной. В Криворожском снова тревожно. Оккупанты дважды обстреляли Большую Костромку", - заметил он.
В нескольких домах выбиты стекла от обстрелов, однако люди не пострадали.
- 19 мая кафиры 5 раз обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине, разрушив дома.
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