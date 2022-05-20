Оккупанты дважды за день обстреляли Одесчину, - ОВА

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.



По его словам, травмированных и погибших в результате ракетного удара по объекту инфраструктуры нет.

"Днем враг нанес ракетный удар тремя ракетами по одному из районов нашей области. Вечером враг нанес еще один ракетный удар по объекту инфраструктуры. Есть повреждения, но, к счастью, пострадавших нет", - сказал Марченко.

Ранее об ударе в Одесской области говорил глава Николаевщины Виталий Ким.

"Есть запах аммиака, но спасатели сообщают, что все хорошо. Концентрация минимальна", - сказал он.

Оккупанты попали в пляжный туалет, когда запустили ракеты по Одесчине.

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