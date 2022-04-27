Оккупанты дважды в сутки сбросили фосфорные снаряды на Авдеевку, причинив пожары и ранив по меньшей мере одного человека

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .



"Россияне дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке! Сначала - вчера вечером в районе коксохимического завода, а сегодня утром - в центре города. В результате этих обстрелов в городе занялось несколько пожаров. Следом за вторым обстрелом россияне нанесли по Авдеевке авиаудара. о как минимум одном раненом", - рассказал он.













Павел Кириленко добавил, что на этом направлении ВСУ отразили попытку прорыва оккупантов, а также напомнил, что военные преступления России тщательно фиксируют.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb