Оккупанты дважды в сутки сбросили фосфорные снаряды на Авдеевку, причинив пожары и ранив по меньшей мере одного человека
В Авдеевке Донецкой области россияне сбросили фосфорные снаряды возле коксохимического завода, на центр города, а также нанесли авиаудар, в результате чего произошло несколько пожаров и был ранен человек
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
"Россияне дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке! Сначала - вчера вечером в районе коксохимического завода, а сегодня утром - в центре города. В результате этих обстрелов в городе занялось несколько пожаров. Следом за вторым обстрелом россияне нанесли по Авдеевке авиаудара. о как минимум одном раненом", - рассказал он.
Павел Кириленко добавил, что на этом направлении ВСУ отразили попытку прорыва оккупантов, а также напомнил, что военные преступления России тщательно фиксируют.
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