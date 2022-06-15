Оккупанты дважды попали по Новомосковскому району Днепропетровщины
А днем обстреляли из "ураганов" жилые кварталы Зеленодольска и накрыли огнем приграничье Великой Костромки
Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
По его данным, вечером россияне обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области.
Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Также Лукашук сообщает, что днем оккупанты накрыли огнем Зеленодольск. Обстрел захватчики вели из "ураганов". Попали в жилой квартал. По словам Лукашука, жертв чудом удалось избежать. В результате обстрела были повреждены фасады и окна не менее трех жилых домов. Отмечается, что после прилета возле зданий и на детской площадке спасатели обнаружили обломки кассетных снарядов.
Кроме того, россияне вели обстрелы приграничных территорий Великой Костромки. Обошлось без пострадавших.
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