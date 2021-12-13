Оккупанты дважды обстреляли украинские позиции в зоне ООС: применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



В сторону Попасной русские наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



В районе поселка Катериновки Луганской области кафиры вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.



Потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.



Объединенные силы открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, в воскресенье, 12 декабря, в зоне ООС украинский военный взорвался на вражеской мини.

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