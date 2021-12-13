Оккупанты дважды обстреляли украинские позиции в зоне ООС: применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие
В понедельник, 13 декабря, по состоянию на 17.00 российские оккупационные войска совершили два нарушения режима прекращения огня в зоне Операции объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих нет
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
В сторону Попасной русские наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе поселка Катериновки Луганской области кафиры вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Объединенные силы открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
- Напомним, в воскресенье, 12 декабря, в зоне ООС украинский военный взорвался на вражеской мини.
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