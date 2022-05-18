Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме.

"Со своей территории россияне дважды открыли огонь из минометов и артиллерии по территории Шосткинского района. Встретили мы огонь как следует", - рассказал он.

Возле Середино-Буды пострадала природа. Из людей в результате обстрелов никто не погиб.

В ночь на 18 мая в Сумской области враг обстрелял Ахтырский и Сумской районы, повредив частный дом.

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