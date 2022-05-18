Оккупанты дважды обстреляли Сумщину с территории РФ: пострадала природа
В течение 18 мая россияне с территории РФ минометами и артиллерией обстреляли Сумщину, в результате чего пострадала природа
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме.
"Со своей территории россияне дважды открыли огонь из минометов и артиллерии по территории Шосткинского района. Встретили мы огонь как следует", - рассказал он.
Возле Середино-Буды пострадала природа. Из людей в результате обстрелов никто не погиб.
- В ночь на 18 мая в Сумской области враг обстрелял Ахтырский и Сумской районы, повредив частный дом.
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