Оккупанты дважды обстреляли Херсонщину: 3 раненых

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что 12 августа около 03:00 оккупанты обстреляли Дарьевскую громаду Херсонского района. В результате с ушибом головы в больницу госпитализировали мужчину.

Позже, около 10:20, в одном из населенных пунктов Бериславского района российские военные с дрона сбросили взрывные снаряды. Из-за этого пострадали двое местных жителей.

Также оккупанты продолжают обстреливать жилые районы города Херсона. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт, линии электропередачи.