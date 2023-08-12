Оккупанты дважды обстреляли Херсонщину: 3 раненых
В субботу, 12 августа, русская армия дважды атаковала Херсонскую область. В результате три человека получили ранения. Также оккупанты били по Херсону, повреждены дома
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что 12 августа около 03:00 оккупанты обстреляли Дарьевскую громаду Херсонского района. В результате с ушибом головы в больницу госпитализировали мужчину.
Позже, около 10:20, в одном из населенных пунктов Бериславского района российские военные с дрона сбросили взрывные снаряды. Из-за этого пострадали двое местных жителей.
Также оккупанты продолжают обстреливать жилые районы города Херсона. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт, линии электропередачи.
- Российская оккупационная армия утром 11 августа обстреляла Херсон и Берислав, в результате чего погиб мужчина и получили ранения еще четыре человека.
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