Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

По его словам, ночью постоянно была воздушная тревога. В большинстве районов обстрановка нормальная.

"В Криворожском - снова стреляли. Враг дважды ударил с "ураганов" по Апостоловской общине. Попал между селами. Люди не пострадали", - отметил Валентин Резниченко.

22 мая российская ракета упала в Самару в Павлоградском районе Днепропетровской области.

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