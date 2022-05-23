Оккупанты дважды обстреляли Днепропетровщину из "ураганов"
На Днепропетровщине оккупанты обстреляли из "ураганов" Апостоловскую общину и попали между селами
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
По его словам, ночью постоянно была воздушная тревога. В большинстве районов обстрановка нормальная.
"В Криворожском - снова стреляли. Враг дважды ударил с "ураганов" по Апостоловской общине. Попал между селами. Люди не пострадали", - отметил Валентин Резниченко.
- 22 мая российская ракета упала в Самару в Павлоградском районе Днепропетровской области.
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