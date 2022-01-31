Оккупанты дважды нарушили "тишину" в ООС: обстреляли Светлодарск и Пески, ранен гражданский
В понедельник, 31 января, посостоянию на 17:00 российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил и ранили мирного жителя
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Российские наемники открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Светлодарска. В результате получил ранение местный житель.
"Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу", - отметили в пресс-службе.
Также захватчики из подствольных гранатометов обстреляли украинские позиции недалеко от Песков.
Потерь среди украинских военных нет.
- Ранее сообщалось, что 31 января вооруженные формирования РФ открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Светлодарска, выпустив пять очередей из автоматического оружия, в результате чего был ранен местный житель.
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