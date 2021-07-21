Оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе: украинский военный получил ранение

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи поселка Пески оккупант применил минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройства один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - удовлетворительное.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.



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