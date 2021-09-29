Оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе, украинские военные стреляли в ответ

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Так, в районе Золотого-4 оккупант вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Пески, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.



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