Оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе, украинские военные стреляли в ответ
С начала этих суток, 29 сентября, российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.
Так, в районе Золотого-4 оккупант вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Кроме того, российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Пески, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.
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