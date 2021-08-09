Оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из гранатометов и запускали беспилотник
С начала суток зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Южное противник обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.
На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
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