Оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из гранатометов и запускали беспилотник

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Южное противник обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.



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