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Оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из гранатометов и стрелкового оружия

7 сентября, 2021 вторник
17:52
война с Россией

С начала суток зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

В направлении населенного пункта Железное российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Зайцево оккупанты применили стрелковое оружие.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

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Россия
война
ООС
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