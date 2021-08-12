Оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский военній
В течение текущих суток зафиксированы 2 обстрела со стороны российских оккупационных войск
Об этом пердае пресс-центр штаба ООС.
Вблизи поселка Пески оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Новомихайловки враг обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.
В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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