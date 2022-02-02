Оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе: обстреляли из беспилотника пункт пропуска "Гнутово" и позиции ООС вблизи Талаковки

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



Россияне из беспилотника обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области.



"Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17 (осколочная граната, - ред,)", - говорится в сообщении.



Кроме того, оккупанты обстреляли украинские позиции неподалеку Талаковки. Российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



В результате враждебных действий потерь среди украинских военных нет.



"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел", - передает прессслужба штаба ООС.