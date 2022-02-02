Оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе: обстреляли из беспилотника пункт пропуска "Гнутово" и позиции ООС вблизи Талаковки
Российские оккупационные войска 2 февраля по состянию на 17:00 дважды нарушили режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил, потерь среди украинских военных нет
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Россияне из беспилотника обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области.
"Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17 (осколочная граната, - ред,)", - говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты обстреляли украинские позиции неподалеку Талаковки. Российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В результате враждебных действий потерь среди украинских военных нет.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел", - передает прессслужба штаба ООС.
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