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Главная война с Россией Оккупанты доставляют ворованное украинское зерно в частные российские порты Турции, - журналист Усеинов
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Оккупанты доставляют ворованное украинское зерно в частные российские порты Турции, - журналист Усеинов

28 июня, 2022 вторник
14:43
война с Россией

Журналист Имран Усеинов рассказал, что оккупанты доставляют краденое украинское зерно в частные российские порты в Турции, в которых юрисдикция турецких властей ограничена

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Мы начали свое расследование с того, что узнали о том, что есть российские корабли, которые регулярно двигаются из портов оккупированного Крыма в турецкие порты. Мы хотели узнать почему частные компании или порты принимают российские корабли. Мы узнали от сотрудников этих портов, что российские корабли, перевозящие украинское украденное зерно, имеют два пакета документов. Фактический пакет документов, по которому корабли отправляются из оккупированной Керчи и прибывают в турецкий порт Самсун и легальный пакет документов, подтверждающий, что корабль вышел, например, из Новороссийска", - рассказал Усеинов.

Усеинов добавил, что есть случаи, когда корабли кафиров приходят в Турцию в российский частный порт

"Корабли кафиров с похищенным украинским зерном приходят в Турцию в российские частные порты. Частная компания, или лицо может купить, или арендовать порт. В таких портах юрисдикция турецких властей ограничена. Также доступ к частным портам является сложным. Поэтому узнать какие-то детали было очень тяжело", - добавил Усеинов.

  • В Anadolu Agency со ссылкой на заявление главы МИД Мевлюта Чавушоглу сообщили, что Турция выступает против кражи украинского зерна любой страной и имеет "полную решимость" в этом вопросе.

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