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Оккупанты "ДНР" выставили на аукцион конфискованный у переселенцев дом

8 июля, 2021 четверг
14:08

Оккупанты "ДНР" выставили на продажу первый отобранный у переселенцев дом

Об этом сообщают оккупанты, передает "Остров".

Речь идет о жилом доме под Ясиноватой. Торговцы краденым назначили дом, отобранный у владельцев, которые вынуждены были покинуть его из-за российской оккупации, стартовую цену в 1700000 рублей (618 541 грн - ред). Торги назначены на 19 июля.

"Домовладение находится в селе Васильевка Ясиноватского района и состоит из жилого дома с надворными постройками общей площадью 294,80 кв. м, земельного участка площадью 0,2500 га и земельного участка 0,05 га. Год постройки - 2008-й. Стены жилого дома , мансарды, пристройки, сарая - кирпич, стены подвала под жилым домом, гаража, бани, выгребной ямы - шлакоблоки ", - говорится в сообщении.

Сепаратистские СМИ пишут, что "процессы использования жилищного фонда, покинутого дончанами, которые выехали" запущены лично главарем боевиков Денисом Пушилиным.

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ДНР
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