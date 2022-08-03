Оккупанты днем обстреляли Криворожский район, есть пострадавший
3 августа российские захватчики обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Ранен пожилой мужчина
Об этом информирует в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"После обеда враг дважды накрыл огнем Криворожский район. Нанес удар кассетными снарядами из "ураганов" по Зеленодольской громаде", - пишет Резниченко.
Известно, что ранение получил 73-летний местный житель, его госпитализировали.
Кроме того, в селах Марьянское и Большая Костромка повреждены несколько десятков частных домов.
"На месте работают специалисты – выясняют масштабы разрушений", - добавил глава области.
- В Криворожском районе Днепропетровщины в ночь на 3 августа россияне обстреляли детсад, церковь, линию электропередачи, оставив село без света.
- В ночь на 2 августа россияне обстреляли два района Днепропетровщины – Синельниковский и Криворожский. Они повредили дома и перебили линию электропередачи.
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