Об этом информирует в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"После обеда враг дважды накрыл огнем Криворожский район. Нанес удар кассетными снарядами из "ураганов" по Зеленодольской громаде", - пишет Резниченко.



Известно, что ранение получил 73-летний местный житель, его госпитализировали.



Кроме того, в селах Марьянское и Большая Костромка повреждены несколько десятков частных домов.



"На месте работают специалисты – выясняют масштабы разрушений", - добавил глава области.

В Криворожском районе Днепропетровщины в ночь на 3 августа россияне обстреляли детсад, церковь, линию электропередачи, оставив село без света.

В ночь на 2 августа россияне обстреляли два района Днепропетровщины – Синельниковский и Криворожский. Они повредили дома и перебили линию электропередачи.

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