Оккупанты для допросов и пыток свозят в Новую Каховку проукраинских активистов, местных депутатов и журналистов, - депутат облсовета Хлань

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".



"Оккупант в Новой Каховке сделал изоляцию, в которой содержатся все проукраинские активисты, депутаты органов местного самоуправления, журналисты. Из гаражей здания СБУ кафиры сделали зону, где допрашивают и пытают арестованных людей. Даже, из Херсона возят в Новую Каховку, закрывают глаза повязкой, в наручниках везут в неизвестном направлении, то есть со всей Херсонской области свозят туда людей. Там происходят пытки, не кормят, запугивают, выбивают или пропагандистские видео, или информационно работают через аккаунты задержанных. Некоторых известных людей вывозят в оккупированный Крым" - рассказал депутат облсовета.



Сергей Хлань отметил, что в Крым отправили Андрея Путилова, которого арестовали уже более двух недель. Над Путиловым в Крыму хотят сделать российское судилище, что он, как глава облгосадминистрации, был причастен к перекрытию воды в Крым.



Депутат напомнил о Сергее Максименко, депутате облсовета, который с 2014 года очень мощно помогал армии и участвовал в защите административной границы Херсонщины с Крымом, его также оккупанты удержат довольно долго и, возможно, вывезли в Крым.



"Захватчик продолжает пугать людей, но мы видели, с последнего митинга против референдума 27 апреля и создания ХНР, херсонцы вышли на площадь Свободы, несмотря на запугивание и угрозы. Оккупант применил оружие против людей, четверо горожан пострадали на этой акции"- сообщил депутат.



Хлань отметил, что кафиры уже безжалостно действуют против мирного населения, но героический Херсон не дает врагу сделать пропагандистскую картинку.

27 апреля кафиры назначили Владимира Сальдо новым мэром захваченного Херсона.

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