Оккупанты девять раз нарушили "тишину" на Донбассе: ранены трое украинских военных
За текущие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Причепиловки оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от Павлополя враг вел огонь из гранатометов различных систем.
В направлении Зайцева наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Старогнатовки оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
Неподалеку Новотошковского вражеские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие.
В районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединская и Павлополь российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых – удовлетворительное, одного – средней тяжести.
Украинские защитники открывали ответный огонь.
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