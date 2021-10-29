Оккупанты девять раз нарушили "тишину" на Донбассе: ранены трое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Причепиловки оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Павлополя враг вел огонь из гранатометов различных систем.

В направлении Зайцева наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Старогнатовки оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Неподалеку Новотошковского вражеские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

В районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединская и Павлополь российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых – удовлетворительное, одного – средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

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