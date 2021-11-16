Оккупанты девять раз нарушили "тишину" на Донбассе: ранен украинский военный
Российские оккупационные войска с начала суток 16 ноября девять раз нарушили режим "тишины", использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение и ранили украинского военного
Об этом сообщает штаб ООС.
Из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов российские оккупанты обстреляли Марьинку.
В районе Причепиловки оккупанты совершили обстрел из стрелкового оружия.
Трижды российские наемники открывали огонь в сторону Новотошкивского из артиллерии калибра 152 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе Майского оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
Рядом с Новоалександровкой российские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм.
Обстрел из артиллерии калибра 122 мм оккупанты произвели по позициям возле Новозвановки.
Кроме того, на Лугащине зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10". Беспилотник пересек линию столкновения.
"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщает штаб ООС.
Военнослужащие ВСУ вели ответный огонь, не используя запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
- Напомним, во вторник, 16 ноября, в Донецкой области украинские средства радиоэлектронной борьбы сбили российский беспилотник "Орлан-10".
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