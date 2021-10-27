Оккупанты девять раз нарушили "тишину" на Донбассе: погиб украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Гранитного оккупанты произвели два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Луганского враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Новотошкивского оккупант открывал огонь из стрелкового оружия.

В сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы.

В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Широкино враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

На вражеские вооруженные провокации украинские защитники открывали ответный огонь.

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