Оккупанты девять раз нарушили "тишину" на Донбассе: погиб украинский военный
В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировані 9 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Гранитного оккупанты произвели два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
В направлении Луганского враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Возле Новотошкивского оккупант открывал огонь из стрелкового оружия.
В сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы.
В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Недалеко от Широкино враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
На вражеские вооруженные провокации украинские защитники открывали ответный огонь.
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