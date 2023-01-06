Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Оккупанты держат постоянный запас транспорта на левобережье Херсонщины, чтобы при необходимости быстро эвакуироваться, - эксперт-международник Данилов
Эксклюзив

Оккупанты держат постоянный запас транспорта на левобережье Херсонщины, чтобы при необходимости быстро эвакуироваться, - эксперт-международник Данилов

6 января, 2023 пятница
17:26
война с Россией

Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, внимательно отслеживающий ситуацию на Юге Украины, отметил, что с одной стороны россияне цементируют свою власть на временно оккупированных территориях, а с другой – держат автобусы для эвакуации

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Происходят разнонаправленные процессы во временно оккупированных городах на Юге Украины. С одной стороны идет цементация власти оккупантов на левобережье Херсонщины: вытеснили гривню, заставляют перерегистрироваться предпринимателей, вносят в свои базы данных предприятия и собственность, накапливают какие-то ресурсы в лесной зоне, используют старую промышленную и с другой стороны, появились сообщения от очевидцев о том, что стоят автобусы и водители четко знают, что они будут эвакуировать. Возможно, будет выезд коллаборантов из Геническа и Скадовска поскольку их много сбежало именно в эти города. Россияне держат постоянный запас транспортных средств для того, чтобы быстро эвакуировать тех, кого считают нужным", – рассказал аналитик.

Сергей Данилов подытожил, что оккупанты демонстрируют уверенность и в то же время, например, в той же Чаплинке никого из верхушки коллаборантов уже не осталось; и так по многим локациям, либо часть бежала, либо при необходимости будут организованно вывозить.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Украина
Россия
Херсонщина
оккупированные территории
коллаборанти
Читайте также:
Сауль Альварес та Геннадій Головкін (ліворуч)
4 января, 2023 среда
Самый богатый боксер мира принял решение по бою с Усиком
5 января, 2023 четверг
Путин хочет перерыва: в США, Германии и Европейском Совете отреагировали на заявления РФ о прекращении огня на Рождество
Олександр Павлюк
5 января, 2023 четверг
Генерал Павлюк о подготовке Киева к возможному наступлению из Беларуси: не планируем пропустить дальше границы, наведена артиллерия и все заминировано
Киев
-4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.05
    Покупка 40.05
    Продажа 40.75
  • EUR
    Покупка 41.42
    Продажа 42.55
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
6 января
18:27
Рождественское "перемирие" Путина: на Луганщине оккупанты в течение трех часов совершили 14 обстрелов из артиллерии и три попытки штурма
18:26
Reuters: российские хакеры атаковали американских ученых-ядерщиков
18:25
Зеленский поблагодарил Шольца за Marder и Patriot и встретился с американскими сенаторами
18:06
Будь я неизвестным темнокожим парнем, возможно чаще бы сталкивался с проявлениями расизма, - нардеп-борец Беленюк
18:05
ЕС призвал правительство Украины утвердить государственную антикоррупционную программу
18:05
OPINION
Владимир Горбач
Томос для Украины. Четыре года спустя
17:56
Во временно оккупированном Мариуполе прогремел взрыв, - советник мэра Андрющенко
17:39
Эстонская разведка считает, что мобилизация в России после первой волны не прекращалась
17:30
Анонс
НЕ ИСТФАК, 18:30. Когда Ленин вместо Бога
17:24
Вероятно, танки Leopard 2A, которые производят для Венгрии, поедут в Украину, - военный эксперт Киричевский
17:24
На Балканах Россия ищет наемников для войны в Украине, - ЦНС
17:20
Президент Польши Дуда на украинском языке поздравил с Рождеством верующих, празднующих по юлианскому календарю
16:57
За 9 лет войны Россия ни разу не соблюдала перемирие, - Минобороны
16:42
Минкульт разрешил ПЦУ провести рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры 7 января
16:40
Папа Римский поздравил христиан с Рождеством и призвал к миру в Украине
16:34
Россияне могут использовать дроны-разведчики для атак на гражданские объекты, – генерал Павлюк
16:33
Умер знаменитый итальянский футболист Виалли
16:23
Эксклюзив
После Макеевки россияне покинули несколько мест их расположения, - заместитель председателя Бердянского райсовета Дудукалов
16:07
OPINION
На государственных закупках воровали, воруют и хотят воровать еще
16:02
В Киеве муниципальный книжный магазин будет собирать российские книги: средства от переработки пойдут на помощь ВСУ
16:01
Укрзализныця получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов: украинцы могут воспользоваться ими на крупнейших вокзалах страны
16:00
Данные об активистах, зарплатные ведомости в рублях, пророссийская литература: у коллаборанта Сальдо провели обыск
15:57
На фото флаг ОАЭ
ОАЭ передали Украине 1,3 тыс. генераторов для школ и медучреждений
15:43
Зеленский пригласил премьер-министра Японии Кишиду посетить Украину
15:23
Эксклюзив
На Харьковщине украинские защитники сталкиваются с подготовленными оккупантами, - офицер Корсунов
15:18
На Днепропетровщине задержали мужчину, который пытался продать на улице гранатомет
15:17
Сдавали позиции военных ВСУ на территории Константиновки и Бахмута: два информатора приговорены к лишению свободы
15:12
Зеленский обсудил с премьером Швеции Кристерссоном перспективы евроинтеграции Украины и пригласил его в Киев
15:11
Пытали электротоком, химикатами, угрожали родным: СБУ разоблачила оккупантов, которые на Запорожье "охотились" на патриотов
15:00
Новости компаний
В 2022 году 9 больниц получили новое оборудование от "Фундации Течия"
14:52
Деньги
Украина в 2022 году получила от иностранных партнеров около 1 трлн грн, из них 800 млрд грн – от США и ЕС
14:38
Молдова получит $30 млн от США на преодоление энергетического кризиса
14:36
"Враг готов ударить по инфраструктуре": Шмигаль предупредил украинцев о возможных аварийных отключениях света
14:30
Обзор
Драматический "Щедрик", настоящий "Тигр и я" или неожиданный "Калейдоскоп": что посмотреть на выходных
14:25
За 2022 год Украине удалось экспортировать более 50 млн. тонн зерновых и масличных культур и продуктов их переработки
14:14
Обновлено
Российские оккупанты обстреляли Краматорск и Курахово, ранен мирный житель
14:07
В правительстве Германии уточнили количество БМП Marder для Украины, сроки поставки и обучение военных
14:07
OPINION
Если в Москву синхронно приедет 1000 цинков...
14:06
От 20 градусов мороза до 5 градусов тепла: Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине 7 января
14:04
Эксклюзив
Самолет F-18 мог бы работать с наших аэродромов, без их перестройки, - эксперт по авиации Романенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV