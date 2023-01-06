Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Происходят разнонаправленные процессы во временно оккупированных городах на Юге Украины. С одной стороны идет цементация власти оккупантов на левобережье Херсонщины: вытеснили гривню, заставляют перерегистрироваться предпринимателей, вносят в свои базы данных предприятия и собственность, накапливают какие-то ресурсы в лесной зоне, используют старую промышленную и с другой стороны, появились сообщения от очевидцев о том, что стоят автобусы и водители четко знают, что они будут эвакуировать. Возможно, будет выезд коллаборантов из Геническа и Скадовска поскольку их много сбежало именно в эти города. Россияне держат постоянный запас транспортных средств для того, чтобы быстро эвакуировать тех, кого считают нужным", – рассказал аналитик.



Сергей Данилов подытожил, что оккупанты демонстрируют уверенность и в то же время, например, в той же Чаплинке никого из верхушки коллаборантов уже не осталось; и так по многим локациям, либо часть бежала, либо при необходимости будут организованно вывозить.

26 декабря 2022 года в Геническе Херсонской области россияне начали перебрасывать оккупационную полицию на левый берег области и привлекать к дежурству на блокпостах.

Также депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что в Геническе оккупанты проводят скрытую мобилизацию под видом набора в полицию.

28 декабря 2022 года Центр национального сопротивления сообщал, что во временно оккупированном Геническе Херсонской области россияне формируют списки недвижимого имущества, владельцы которого эвакуировались из региона

2 января Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, сообщал, что в Геническе и Скадовске россияне пытаются разными способами купить лояльность местного населения.

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