Оккупанты депортируют изюмчан насильственным путем, - Стрельник

Об этом он рассказал в эфире Espreso.TV



“По нашим данным, насильственным путем или обманным путем, ложью было депортировано почти 60 Изюмчан. Колонна с автобусами проезжала через Купянск и пересекла границу в пункте пропуска Чугуновка Харьковской области, затем эти автобусы отправились в неизвестном направлении”, - отметил Стрельник.



Также депутат добавил, что в настоящее время Изюмчане находятся в Белгородской области.



“Нам рассказывают родственники Изюмчан, подвергшиеся этому насильственному вывозу о том, что они сейчас находятся в Белгородской области. Сейчас с ними проходят беседы местных спецслужб. То есть ситуация очень сложная, оккупанты депортируют местных жителей насильственным путем, людей выселяют из своих домов и своими автобусами организованно похищают и вывозят людей через границу”, - заявил депутат.



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