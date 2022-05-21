Оккупанты депортировали в Россию 1,3 млн человек, из них более 230 тыс. детей, - Денисова
Оккупанты принудительно депортировали уже 1 377 925 человек, которых перед этим заставили пройти "фильтрационные лагеря"
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"По состоянию на утро 21 мая Россия депортировала на свою территорию 1 377 925 человек, включая 232 480 детей", - заявила она.
По словам Денисовой, покинуть место "эвакуации" оккупанты не позволяют. Людей заставляют садиться в автобусы и только при посадке сообщают, что дальше будут везти в "фильтрационный лагерь" в Безымянном Новоазовского района и затем в Россию.
"По очень приблизительным данным только через этот лагерь прошли более 32 тысяч граждан. Сколько из них из-за "нелояльности" к российским захватчикам и "специальной операции" оказались в застенках на временно оккупированных территориях или погибли, установить пока невозможно", - добавила Денисова.
- Напомним, 4 мая было зафиксировано местонахождение 300 депортированных мариупольцев, которых оккупанты принудительно вывезли на территорию РФ.
- Недавно советник мэра Мариуполя показал, как захватчики депортируют горожан в РФ.
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