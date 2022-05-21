Оккупанты депортировали в Россию 1,3 млн человек, из них более 230 тыс. детей, - Денисова

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"По состоянию на утро 21 мая Россия депортировала на свою территорию 1 377 925 человек, включая 232 480 детей", - заявила она.

По словам Денисовой, покинуть место "эвакуации" оккупанты не позволяют. Людей заставляют садиться в автобусы и только при посадке сообщают, что дальше будут везти в "фильтрационный лагерь" в Безымянном Новоазовского района и затем в Россию.

"По очень приблизительным данным только через этот лагерь прошли более 32 тысяч граждан. Сколько из них из-за "нелояльности" к российским захватчикам и "специальной операции" оказались в застенках на временно оккупированных территориях или погибли, установить пока невозможно", - добавила Денисова.

Напомним, 4 мая было зафиксировано местонахождение 300 депортированных мариупольцев, которых оккупанты принудительно вывезли на территорию РФ.

Недавно советник мэра Мариуполя показал, как захватчики депортируют горожан в РФ.