Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты продолжают депортацию украинцев под видом эвакуации, украинцев уже расселили в 55 регионов", - пишет ведомство.

Сообщается, что рашисты проводят политику геноцида на временно оккупированных территориях Украины, ведь цель России – уничтожение нашей нации.

"Украинцев на ТОТ депортируют для дальнейшей ассимиляции в отдаленных землях РФ", - подчеркнули в ЦНС.

Не редки и случаи, когда украинских "переселенцев" российские власти принудительно или обманом "эвакуируют", выселяют в отдельные районы.

Кроме того, рашисты создают условия, когда украинцам необходимо получить российский паспорт.