Оккупанты депортировали украинцев в 55 российских регионов, - Центр нацсопротивления
Российские войска принудительно или обманом вывозят украинцев с временно оккупированных территорий в государство-спонсор терроризма
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Оккупанты продолжают депортацию украинцев под видом эвакуации, украинцев уже расселили в 55 регионов", - пишет ведомство.
Сообщается, что рашисты проводят политику геноцида на временно оккупированных территориях Украины, ведь цель России – уничтожение нашей нации.
"Украинцев на ТОТ депортируют для дальнейшей ассимиляции в отдаленных землях РФ", - подчеркнули в ЦНС.
Не редки и случаи, когда украинских "переселенцев" российские власти принудительно или обманом "эвакуируют", выселяют в отдельные районы.
Кроме того, рашисты создают условия, когда украинцам необходимо получить российский паспорт.
- 18 марта глава СБУ Василий Малюк заявил, что правоохранители расследуют 16 тыс. случаев депортации украинских детей. Эксперты в начале марта отмечали , что Россия депортировала около 730 тыс. украинских детей.
- Совет ООН по правам человека на сессии принял резолюцию, где осудил нарушение Россией прав человека в Украине, в частности, депортацию детей с временно оккупированных территорий.
- Россия продолжает злоупотреблять полномочиями и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности ООН для распространения дезинформации о широкомасштабном похищении и незаконной принудительной депортации тысяч украинских детей.
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