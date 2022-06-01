Об этом рассказала уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, передает Укринформ .

"По данным из открытых источников, по состоянию на сегодняшний день границу в сторону России и ОРДЛО пересекло более 234 тысяч детей. Это принудительно депортированные, принудительно перемещенные дети либо на временно оккупированные территории, либо в РФ, либо в Республику Беларусь", - отметила она.

Дарья Герасимчук напомнила, что это незаконно и запрещено Женевской конвенцией и международным правом. Она отметила, что Украина будет бороться за каждого ребенка.

"Абсолютное большинство детей в Украине, а это более 7,5 млн детей, страдают от войны, и речь не только о телесных повреждениях. Это и нарушение психологического, психоэмоционального состояния, и абсолютное нарушение всех прав ребенка. Те действия, которые совершает Российская Федерация по отношению к украинским детям имеют все признаки геноцида украинского народа", - подчеркнула уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации.

Также Дарья Герасимчук отметила, что неизвестно, что происходит на оккупированных территориях, но эти показатели могут возрасти в разы.

"240 детей были убиты еще с начала войны, с 2014 года", – добавила она.

1 июня в мире отмечают День защиты детей. По состоянию на сегодняшний день за время полномасштабного вторжения в Украину россияне убили 243 детей, еще 446 - ранили.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb