Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа, - Генштаб

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

"Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Российскому командованию все труднее пополнять подразделения, которые несут потери в развязанной им бессмысленной войне. Российская пропаганда продолжает лгать, придумывая несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников. Поэтому призываем доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!", - пишет Генштаб.

3 августа украинские защитники отразили все попытки российского агрессора продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки.

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