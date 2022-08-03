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Главная война с Россией Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа, - Генштаб

Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа, - Генштаб

3 августа, 2022 среда
19:37
война с Россией украинцы

В Генштабе ВСУ отметили, что российские оккупанты деморализованы из-за тотального сопротивления украинского народа в войне с РФ

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

"Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Российскому командованию все труднее пополнять подразделения, которые несут потери в развязанной им бессмысленной войне. Российская пропаганда продолжает лгать, придумывая несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников. Поэтому призываем доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!", - пишет Генштаб.

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Украина
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военные силы Украины
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