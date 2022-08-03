Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа, - Генштаб
В Генштабе ВСУ отметили, что российские оккупанты деморализованы из-за тотального сопротивления украинского народа в войне с РФ
Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.
"Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Российскому командованию все труднее пополнять подразделения, которые несут потери в развязанной им бессмысленной войне. Российская пропаганда продолжает лгать, придумывая несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников. Поэтому призываем доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!", - пишет Генштаб.
- 3 августа украинские защитники отразили все попытки российского агрессора продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки.
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