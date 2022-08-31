Оккупанты деморализованы, но сопротивляются, - ОК "Юг" рассказали о ситуации на фронте
На южном направлении фронта оккупанты деморализованы, но продолжают сопротивляться
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"В нашей операционной зоне ситуация стабильно сложная, но контролируемая. Продолжается уничтожение вражеских логистических путей, резервов и пунктов управления. Враг в основном деморализован, однако продолжает сопротивляться", - пишет ОК "Юг".
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