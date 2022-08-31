Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В нашей операционной зоне ситуация стабильно сложная, но контролируемая. Продолжается уничтожение вражеских логистических путей, резервов и пунктов управления. Враг в основном деморализован, однако продолжает сопротивляться", - пишет ОК "Юг".

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