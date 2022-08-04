Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .

"Российские оккупанты несут потери, деморализованы и выискивают любую возможность получить легкое ранение. Чтобы попасть назад, на территорию России, прибегают к самоискаливаниям и разнообразным симуляциям плохого здоровья", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 4 августа враг ведет наступательные действия в направлении Новолуганска – Кодема и предпринял попытку наступления в направлении Байрак – Гусаровка, боевые действия продолжаются. Также бои ведутся в направлении Александровка - Марьинка. А в частях сил специальных операций вооруженных сил Беларуси проводится проверка боевой готовности.

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