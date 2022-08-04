Оккупанты деморализованы и выискивают любую возможность получить легкое ранение, чтобы вернуться в РФ, - Генштаб
Чтобы попасть обратно в Россию, оккупационные войска прибегают к самоискалечениям и различным симуляциям плохого здоровья
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .
"Российские оккупанты несут потери, деморализованы и выискивают любую возможность получить легкое ранение. Чтобы попасть назад, на территорию России, прибегают к самоискаливаниям и разнообразным симуляциям плохого здоровья", - говорится в сообщении.
- По состоянию на утро 4 августа враг ведет наступательные действия в направлении Новолуганска – Кодема и предпринял попытку наступления в направлении Байрак – Гусаровка, боевые действия продолжаются. Также бои ведутся в направлении Александровка - Марьинка. А в частях сил специальных операций вооруженных сил Беларуси проводится проверка боевой готовности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.53
Покупка 38.53Продажа 39.65
-
EUR
Покупка 38.83Продажа 40.23
- Актуальное
- Важное