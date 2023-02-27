Оккупанты демонтируют завод "Чумак", - депутат Херсонского облсовета Хлань
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань отметил, что запустить украденные производственные линии завода "Чумак" захватчики не смогли
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На оккупированной Херсонщине усиливается давление на людей. Оккупанты продолжают демонтировать оборудование завода "Чумак". Они пытались его запустить и передали его непонятной компании из Крыма. Эта компания пыталась запустить завод, но без программного обеспечения им это не удалось", - подчеркнул Хлань.
По его словам, на оккупированных территориях Херсона продолжаются банальные кражи всего, что захватчики не могут запустить.
"Аграрные предприятия оккупанты также национализируют и перераспределяют среди тех, кто перерегистрировался по российскому законодательству", - добавил Хлань.
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