Оккупанты демонтируют завод "Чумак", - депутат Херсонского облсовета Хлань

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На оккупированной Херсонщине усиливается давление на людей. Оккупанты продолжают демонтировать оборудование завода "Чумак". Они пытались его запустить и передали его непонятной компании из Крыма. Эта компания пыталась запустить завод, но без программного обеспечения им это не удалось", - подчеркнул Хлань.

По его словам, на оккупированных территориях Херсона продолжаются банальные кражи всего, что захватчики не могут запустить.

"Аграрные предприятия оккупанты также национализируют и перераспределяют среди тех, кто перерегистрировался по российскому законодательству", - добавил Хлань.