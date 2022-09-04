Оккупанты "демилитаризовали" в Славянскую автомойку и спортзал

Об этом сообщил начальник Славянского МВА Вадим Лях.

"На этот раз город "освободили" от автомойки и спортзала в Андреевском переулке. В спортзал MegaGYM я ходил последние четыре месяца. Завтрашнее посещение отменяется", - отметил глава общества.

Также он добавил, что, к счастью, обошлось без жертв.

Напомним, в Славянске российские захватчики попали в детский сад

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