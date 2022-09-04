Оккупанты "демилитаризовали" в Славянскую автомойку и спортзал
Ночью Славянск подвергся очередному обстрелу, пострадал один из центральных районов
Об этом сообщил начальник Славянского МВА Вадим Лях.
"На этот раз город "освободили" от автомойки и спортзала в Андреевском переулке. В спортзал MegaGYM я ходил последние четыре месяца. Завтрашнее посещение отменяется", - отметил глава общества.
Также он добавил, что, к счастью, обошлось без жертв.
- Напомним, в Славянске российские захватчики попали в детский сад
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