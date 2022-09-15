Оккупанты делают внутренние переброски своих сил и создают дополнительные рубежи обороны на территории области, - депутат Запорожского облсовета Лышенко
Сергей Лышенко, депутат Запорожского облсовета, отметил, что в Днепрорудном оккупанты оставили только силы местной коллаборантской полиции, а всех военных с техникой перебросили в Васильевку
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Оккупанты совершили внутренние переброски войск по территории области, вывели из многих сел и городков личный состав и технику ближе к линии столкновения. Например, в Днепрорудном оставили только силы местной коллаборантской полиции, а всех военных с техникой перебросили в Васильевку. Противник там создает дополнительные рубежи обороны, то есть готовится к нашему наступлению", - проинформировал депутат Запорожского облсовета.
Сергей Лышенко считает, что оккупанты четко понимают результат наступления ВСУ, потому что коллаборанты и российские офицеры уже вывезли свои семьи.
«Более того, в Васильевке и Днепрорудном даже вывезли банковское оборудование, которое туда доставили для функционирования их банковской структуры. А сейчас свернули работу отделений российских банков и остановили выдачу денег, соответственно, оккупанты ожидают не просто атаку ВСУ, а что им придется отступать и покидать эти территории", - добавил Лышенко.
- 15 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что войска РФ пытаются укрепить первую линию обороны в Запорожской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.87
Покупка 39.87Продажа 40.74
-
EUR
Покупка 39.59Продажа 40.74
- Актуальное
- Важное