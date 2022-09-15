Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Оккупанты совершили внутренние переброски войск по территории области, вывели из многих сел и городков личный состав и технику ближе к линии столкновения. Например, в Днепрорудном оставили только силы местной коллаборантской полиции, а всех военных с техникой перебросили в Васильевку. Противник там создает дополнительные рубежи обороны, то есть готовится к нашему наступлению", - проинформировал депутат Запорожского облсовета.



Сергей Лышенко считает, что оккупанты четко понимают результат наступления ВСУ, потому что коллаборанты и российские офицеры уже вывезли свои семьи.



«Более того, в Васильевке и Днепрорудном даже вывезли банковское оборудование, которое туда доставили для функционирования их банковской структуры. А сейчас свернули работу отделений российских банков и остановили выдачу денег, соответственно, оккупанты ожидают не просто атаку ВСУ, а что им придется отступать и покидать эти территории", - добавил Лышенко.

15 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что войска РФ пытаются укрепить первую линию обороны в Запорожской области.