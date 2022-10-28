Оккупанты дали жителям села на Херсонщине двое суток на выселение и "эвакуацию", - Генштаб
На временно оккупированных территориях Херсона продолжается так называемая эвакуация, которую принудительно проводят россияне
Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
"Продолжается так называемая эвакуация с временно занятой территории Херсонской области. В населенном пункте Качкаровка оккупанты дали жителям населенного пункта двое суток на выселение из собственных жилищ и эвакуацию", – говорится в сообщении.
На путях этой "эвакуации" в временно оккупированный Крым россияне установили дополнительные блокпосты. На них организовали тщательный уход и проверку мирного населения, добавили в Генштабе.
В то же время в временно оккупированные населенные пункты Херсонской области Красный Маяк, Новорайск и Змиевка прибыла очередная партия мобилизованных российских военнослужащих.
Кроме того, оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в населенном пункте Большая Белозерка Запорожской области.
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