Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Продолжается так называемая эвакуация с временно занятой территории Херсонской области. В населенном пункте Качкаровка оккупанты дали жителям населенного пункта двое суток на выселение из собственных жилищ и эвакуацию", – говорится в сообщении.

На путях этой "эвакуации" в временно оккупированный Крым россияне установили дополнительные блокпосты. На них организовали тщательный уход и проверку мирного населения, добавили в Генштабе.

В то же время в временно оккупированные населенные пункты Херсонской области Красный Маяк, Новорайск и Змиевка прибыла очередная партия мобилизованных российских военнослужащих.

Кроме того, оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в населенном пункте Большая Белозерка Запорожской области.

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