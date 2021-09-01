Оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе: запускали беспилотник и стреляли из запрещенного оружия

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.



В направлении Золотого-4 российские наемники обстреляли наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.

У Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.

Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационные войск украинские защитники открывали огонь.

За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

