Оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе: запускали беспилотник и стреляли из запрещенного оружия
С начала суток 1 сентября зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Золотого-4 российские наемники обстреляли наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.
У Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.
Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы российско-оккупационные войск украинские защитники открывали огонь.
За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
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