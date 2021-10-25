Оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе: ранен украинский военный

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

У Каменки российские оккупационные войска обстреляли позиции наших воинов из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения.

Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Украинские защитники открывали огонь.



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