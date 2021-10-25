Оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе: ранен украинский военный
В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня на Донбассе, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
У Каменки российские оккупационные войска обстреляли позиции наших воинов из минометов калибра 82 мм.
Вблизи Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
В направлении Золотого-4 наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения.
Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.
Украинские защитники открывали огонь.
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