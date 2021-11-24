Оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе, один украинский военный получил ранения

Об этом сообщают в штабе ООС .



В направлении Зайцева российские наемники применили станковые противотанковые гранатометы.



Вблизи Верхнеторецкого кафиры обстреляли позиции ВСУ по автоматическим станковым гранатометам и крупнокалиберным пулеметам.



В сторону Шумов враг открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.



Возле Широкино русские наемники использовали минометы калибра 120 мм.



В результате обстрелов со стороны оккупантов один украинский военный получил ранения и был госпитализирован. Он находится в удовлетворительном состоянии.



Военные ВСУ открывали ответный огонь без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения и заставили российских наемников прекратить обстрелы.

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