Оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе, один украинский военный получил ранения
За сутки 23 ноября кафиры четырежды обстреляли позиции ВСУ, одна из которых - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщают в штабе ООС .
В направлении Зайцева российские наемники применили станковые противотанковые гранатометы.
Вблизи Верхнеторецкого кафиры обстреляли позиции ВСУ по автоматическим станковым гранатометам и крупнокалиберным пулеметам.
В сторону Шумов враг открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Широкино русские наемники использовали минометы калибра 120 мм.
В результате обстрелов со стороны оккупантов один украинский военный получил ранения и был госпитализирован. Он находится в удовлетворительном состоянии.
Военные ВСУ открывали ответный огонь без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения и заставили российских наемников прекратить обстрелы.
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