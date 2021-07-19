Оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе
За прошедшие сутки, 18 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Вблизи поселка Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
Возле Авдеевки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников с подствольных гранатометов и осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
По состоянию на 7:00 утра, 19 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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