Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .

"Вчера в промежутке с 08:00 до 08:20 по пр. Металлургов и пр. Никопольскому в Донецком направлении четыре тягача, нагруженные пусковыми установками С300 с отметками V. Поскольку нет подтверждения ввоза этих установок в Мариуполь в этот день, похоже на переброску системы ПВО ближе к линии фронта", - подчеркнул он.

Советник мэра напомнил, что сообщить о коллаборантах, предателях, перемещении россиян, хранении техники и боекомплекта, руководства оккупантов или присоединиться к сопротивлению можно через телеграм-бот @MMR_SendMe_bot.

5 августа Петр Андрющенко заявил, что ВСУ разрушают намерения оккупанта по референдуму в Мариуполе и не дают выйти на админграницы Донецкой области.

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