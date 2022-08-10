Оккупанты через Мариуполь перемещают установки С300 в Донецком направлении
Россияне через Мариуполь перебрасывают тягачи с пусковыми установками С300, предположительно, ближе к линии фронта в Донецком направлении
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .
"Вчера в промежутке с 08:00 до 08:20 по пр. Металлургов и пр. Никопольскому в Донецком направлении четыре тягача, нагруженные пусковыми установками С300 с отметками V. Поскольку нет подтверждения ввоза этих установок в Мариуполь в этот день, похоже на переброску системы ПВО ближе к линии фронта", - подчеркнул он.
Советник мэра напомнил, что сообщить о коллаборантах, предателях, перемещении россиян, хранении техники и боекомплекта, руководства оккупантов или присоединиться к сопротивлению можно через телеграм-бот @MMR_SendMe_bot.
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