Оккупанты часто убегают в Россию, а не перегруппируются на Донбасс, - Пентагон
Министерство обороны США считает, что Россия преимущественно сдала свои позиции украинским силам в окрестностях Харькова на северо-востоке, а многие российские войска отходят через государственную границу
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на брифинге представителя Пентагона на условиях анонимности.
"В целом, по нашим оценкам, украинцы достигают успехов в борьбе за освобождение и возвращение территории на юге и востоке. Около Харькова, по нашим данным, российские силы в основном уступили украинцам свои территориальные достижения и отступили на север и восток. Многие из них перешли через границу с Россией", – сказал он.
Это утверждение опровергает заявление российской пропаганды о том, что уход кафиров из Харьковщины был запланирован и призван усилить группировку на Донбассе.
Кроме того, по оценке США, украинские войска, "вероятно, взяли под контроль Купянск и Изюм, а также некоторые меньшие села". О полном увольнении Купянска и Изюма Украина официально не сообщала, но там были подняты украинские флаги.
РФ же сосредоточилась на участке фронта от Северска до Бахмута на Донетчине, считают в Пентагоне.
"Бахмут продолжает оставаться тем центром, где российские силы пытаются завоевать позиции. Мы продолжаем наблюдать интенсивное применение артиллерии и авиаударов", – сказал он.
В Херсонской области, по оценкам Пентагона, происходят "осознанные и выверенные операции со стороны украинцев, которые предусматривают определенное умеренное движение вперед".
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