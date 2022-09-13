Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на брифинге представителя Пентагона на условиях анонимности.

"В целом, по нашим оценкам, украинцы достигают успехов в борьбе за освобождение и возвращение территории на юге и востоке. Около Харькова, по нашим данным, российские силы в основном уступили украинцам свои территориальные достижения и отступили на север и восток. Многие из них перешли через границу с Россией", – сказал он.

Это утверждение опровергает заявление российской пропаганды о том, что уход кафиров из Харьковщины был запланирован и призван усилить группировку на Донбассе.

Кроме того, по оценке США, украинские войска, "вероятно, взяли под контроль Купянск и Изюм, а также некоторые меньшие села". О полном увольнении Купянска и Изюма Украина официально не сообщала, но там были подняты украинские флаги.

РФ же сосредоточилась на участке фронта от Северска до Бахмута на Донетчине, считают в Пентагоне.

"Бахмут продолжает оставаться тем центром, где российские силы пытаются завоевать позиции. Мы продолжаем наблюдать интенсивное применение артиллерии и авиаударов", – сказал он.

В Херсонской области, по оценкам Пентагона, происходят "осознанные и выверенные операции со стороны украинцев, которые предусматривают определенное умеренное движение вперед".

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