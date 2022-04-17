English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Оккупанты частично выводят технику из Изюмского района в сторону Донбасса, – местные власти

Оккупанты частично выводят технику из Изюмского района в сторону Донбасса, – местные власти

17 апреля, 2022 воскресенье
17:54
война с Россией

Россияне постепенно выводят технику в направлении Донецкой области с территории оккупированной Боровской территориальной громады на Харьковщине

Об этом сообщает Боровской поселковый совет.

По состоянию на 17 апреля территория Боровской громады полностью оккупирована российскими военными. Наблюдается, что значительная часть российской техники постепенно выходит из громады в направлении Донецкой области.

"В Боровой оккупанты разместились в зданиях поселкового совета, дворца культуры, больницы (в частности, в терапевтическом отделении), в домах некоторых местных предпринимателей. Назначили оккупационную власть среди местных коллаборантов, которая теперь должна координировать процессы в громаде. Данные по персоналиям уточняются" , – говорится в сообщении.

Через села, расположенные в северной части Боровщины, россияне прошли транзитом без заметных разрушений. Ощутимые разрушения получил юг громады. Полностью отсутствует связь с психоневрологическим интернатом, где находятся около 200 пациентов.

"Активные боевые действия постепенно передвигаются из Боровской громады на территорию Донецкой области", – добавляют в сообщении.

  • Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил , что Украина не уступит территории Донбасса, чтобы прекратить российскую вооруженную агрессию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Донбасс
война новости
Читайте также:
Кислиця
21 апреля, 2022 четверг
Россия отказалась от перемирия на Пасху. Кислица напомнил, что РФ не является членом-основателем ООН
Німеччина
20 апреля, 2022 среда
В Бундесвере объяснили, почему отказали Украине в поставках БМП Marder
Хімічна зброя
19 апреля, 2022 вторник
На Изюмском направлении враг применил снаряды с химическим веществом, - Корсунов
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.52
    Покупка 30.52
    Продажа 31.97
  • EUR
    Покупка 32.92
    Продажа 34.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
21 апреля
22:09
Онуфрий призывает на пасхальные праздники провести молитвенное шествие в Мариуполь, чтобы забрать гражданских
21:50
"Они защищают нашу землю": футболист "Динамо" расплакался, говоря о войне в Украине
21:46
Между Ирпенем и Киевом будет курсировать общественный транспорт, - городской голова
21:33
Зеленский попросил Португалию передать ВСУ немецкие танки и другую тяжелую технику
21:31
Toshiba и еще 9 компаний объявили о введении технологических ограничений в отношении России и Беларуси
21:28
Обновлено
Оккупанты нанесли три ракетных удара по Днепропетровщине: разбито железнодорожное полотно и контактная сеть, есть пострадавшие, - ОВА
21:23
Эфиопы стоят в очереди в посольство РФ в Аддис-Абебе, чтобы воевать за деньги на стороне России, - Reuters
21:22
Зеленский издал указ об образовании Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны
21:18
Олаф Шольц
Канцлера Германии могут отстранить от должности из-за нерешительности в вопросе поставок оружия в Украину, - Spiegel
21:17
В результате ракетного удара оккупантов по Запорожью 8 человек получили ранения, - офис генпрокурора
21:10
Зеленский присвоил звание Героя Украины пяти военным. Всем посмертно
21:03
Подоляк
"Кремль совсем не понимает, как устроен мир", - Подоляк
21:02
ВВС США разработали беспилотники Phoenix Ghost специально для нужд Украины, - Пентагон
21:00
Россия не выполняет своих обязательств перед кредиторами и приближается к дефолту, – Wall Street Journal
21:00
Великобритания предоставила Украине $500 миллионов кредитных гарантий
20:57
Эксклюзив
Алексей Данилов
Война сможет закончиться только после деоккупации всех территорий Украины, включая Крым, - Данилов
20:47
Разжигает межнациональную рознь. В Киргизии будут штрафовать за рашистский символ Z
20:38
Шмыгаль рассказал, о чем договорился во время визита в США
20:36
ЮНЕСКО согласился не проводить мероприятие в России
20:24
"Сейчас у украинцев больше танков, чем у россиян", - Пентагон
20:12
Демонизирует Украину, США, Европу и НАТО: бывший сотрудник швейцарской разведки работает на роспропаганду
20:08
Эксклюзив
нефть
На Западе есть коллективное решение об отказе от российских энергоресурсов, хотя сделать это одновременно всем странам не получится, - Плачков
20:03
Байден объявил новую программу "Объединяемся для Украины"
19:47
"Игры Непокоренных". Украина обыграла Францию в баскетболе на колясках
19:39
Пентагон
Пентагон озвучил детали новой военной помощи Украине от США
19:31
Марк Цукерберг
Марку Цукербергу запретили въезд в Россию: РФ ввела санкции против 29 граждан США и 61 гражданина Канады
19:20
Оккупанты объявили мобилизацию мужчин на временно оккупированных территориях Херсонщины и планируют проводить "референдум", - Генштаб
19:17
Боеприпасы и бронеавтомобили: Испания отправила в Украину новую партию военной помощи
19:09
Обновлено
В поселке Мангуш оккупанты массово хоронят погибших мариупольцев в братских могилах. Спутник зафиксировал 300-метровое место захоронения
18:52
Педро Санчес
Испания поможет Украине расследовать военные преступления РФ, отправив группу экспертов, – премьер-министр Педро Санчес
18:29
Россияне продолжают бомбардировку Азовстали, несмотря на заявление Путина об отказе штурмовать завод
18:20
Дания официально согласилась на предложение присоединиться к восстановлению Николаева
18:15
Ferrexpo Константина Жеваго увеличила финансирование гуманитарного фонда до 12,5 млн долларов США
18:04
На Херсонщине оккупанты сорвали эвакуацию и похитили во время переговоров голову Нововоронцовской громады
18:03
Порошенко поблагодарил Эстонию и Латвию за признание российской агрессии актом геноцида против украинского народа
17:56
США запрещают заходить в свои порты морским судам, связанным с Россией
17:55
Обновлено
В России вспыхнул пожар в одном из ключевых НИИ Минобороны РФ
17:45
Илья Кива
Кива попросил у Путина политическое убежище и гражданство России
17:36
Эксклюзив
В городе Славутич нет разрушений инфраструктурных объектов, но нас ждут непростые экономические времена, - городской голова
17:36
На Херсонщине кадыровцы присваивают агропредприятия и угрожают расправой за отказ аграриев работать
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV