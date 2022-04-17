Оккупанты частично выводят технику из Изюмского района в сторону Донбасса, – местные власти
Россияне постепенно выводят технику в направлении Донецкой области с территории оккупированной Боровской территориальной громады на Харьковщине
Об этом сообщает Боровской поселковый совет.
По состоянию на 17 апреля территория Боровской громады полностью оккупирована российскими военными. Наблюдается, что значительная часть российской техники постепенно выходит из громады в направлении Донецкой области.
"В Боровой оккупанты разместились в зданиях поселкового совета, дворца культуры, больницы (в частности, в терапевтическом отделении), в домах некоторых местных предпринимателей. Назначили оккупационную власть среди местных коллаборантов, которая теперь должна координировать процессы в громаде. Данные по персоналиям уточняются" , – говорится в сообщении.
Через села, расположенные в северной части Боровщины, россияне прошли транзитом без заметных разрушений. Ощутимые разрушения получил юг громады. Полностью отсутствует связь с психоневрологическим интернатом, где находятся около 200 пациентов.
"Активные боевые действия постепенно передвигаются из Боровской громады на территорию Донецкой области", – добавляют в сообщении.
- Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил , что Украина не уступит территории Донбасса, чтобы прекратить российскую вооруженную агрессию.
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