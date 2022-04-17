Оккупанты частично выводят технику из Изюмского района в сторону Донбасса, – местные власти

Об этом сообщает Боровской поселковый совет.

По состоянию на 17 апреля территория Боровской громады полностью оккупирована российскими военными. Наблюдается, что значительная часть российской техники постепенно выходит из громады в направлении Донецкой области.

"В Боровой оккупанты разместились в зданиях поселкового совета, дворца культуры, больницы (в частности, в терапевтическом отделении), в домах некоторых местных предпринимателей. Назначили оккупационную власть среди местных коллаборантов, которая теперь должна координировать процессы в громаде. Данные по персоналиям уточняются" , – говорится в сообщении.

Через села, расположенные в северной части Боровщины, россияне прошли транзитом без заметных разрушений. Ощутимые разрушения получил юг громады. Полностью отсутствует связь с психоневрологическим интернатом, где находятся около 200 пациентов.

"Активные боевые действия постепенно передвигаются из Боровской громады на территорию Донецкой области", – добавляют в сообщении.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил , что Украина не уступит территории Донбасса, чтобы прекратить российскую вооруженную агрессию.