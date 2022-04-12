Оккупанты частично блокируют Харьков и перегруппировывают подразделения, - Генштаб ВСУ
Российские военные частично блокируют Харьков, применяют авиацию на Донецком направлении и продолжаются бои за Мариуполь
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Оккупанты перегруппировывают и перемещают подразделения на Слобожанском и Донецком направлениях. Чтобы не допустить фиксации перемещения военной техники в приграничных областях РФ местными жителями, россияне под видом высокого уровня "террористической угрозы" усилили административно-полицейский режим.
На Слобожанском направлении враг частично блокирует Харьков. Оккупанты разрушают жилые массивы Харькова (Дергачи и Пятихатки).
В районе города Изюм захватчики перегруппировали подразделения и сосредоточили внимание на удержании понтонной переправы через реку Северский Донец. Для усиления группировки в этот район переместили отдельные подразделения 1-й танковой армии вооруженных сил РФ.
На Донецком направлении вражеские войска применяют авиацию и тактические ракетные комплексы. В течение дня оккупанты попытались, но не удалось улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее.
На Северском направлении проводятся мероприятия оперативной и боевой подготовки подразделений вооруженных сил Беларуси. Отдельные военные подразделения этой страны продолжают выполнять задачи усиления украинско-белорусского участка государственной границы.
На Южнобужском направлении противник пытается удержать захваченную территорию. Россияне обстреливали Николаев и Александровку из реактивных систем залпового огня.
В акваториях Черного и Азовского морей российские корабли продолжают блокировать район ведения боевых действий и ведут разведку.
На всей территории Украины остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения.
- Напомним, с начала полномасштабной войны против Украины потери войск РФ составили более 19 600 военных, 1946 ББМ, 732 танка и 157 самолетов.
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