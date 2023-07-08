Оккупанты бьют по логистике, чтобы жители освобожденных сел Луганской области не могли получать провизию
Российские оккупанты атакуют логистические пути в Луганской области, чтобы жители освобожденных поселков не смогли получить гуманитарную помощь и остались без еды
Об этом сообщила Луганская областная военная администрация.
"Вблизи Сватового – в сторону Стельмаховки и Новоселовского – на этот раз атаковал противник, но каждое его наступление было отбито нашими защитниками" – сообщил глава Луганской области Артем Лысогор.
Он также отметил, что оккупанты ударили из реактивной и ствольной артиллерии по Белогоровке и Невскому. Белогоровка выдержала еще и авиаудар.
"Все чаще россияне бьют по логистике, чтобы усложнить путь доставки гуманитарных грузов в освобожденные села и оставить людей без еды", - говорится в сообщении.
Жителей временно оккупированной части Луганщины во время принудительной паспортизации россияне заставляют отказываться от гражданства Украины, а с 6 июля они ввели в действие закон, позволяющий "проверять противоправные действия жителей ЛНР, связанные с фактом реализации прав гражданина Украины".
"В случае, если должностные лица органов внутренних дел РФ выявят нарушения, информацию об этом они отправят в территориальный орган МВД, добавив подтверждающие документы и материалы", - отметили в администрации.
По данным ОВА, очередные "сюрпризы" от российских властей ожидают и хозяев частных домов. Их проверяют луганские газовщики. В случае если у людей установлено газовое оборудование не российского производства, необходимо уплатить дополнительный сбор. Отмечается, что финансово пострадает основная масса населения.
- Власти РФ вынуждают военных командиров на временно оккупированной территории Луганщины комплектовать подразделения узниками колоний, но они отказываются из-за их неудовлетворительной военной подготовки.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.42
-
EUR
Покупка 40.24Продажа 41.09
- Актуальное
- Важное