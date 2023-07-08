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Оккупанты бьют по логистике, чтобы жители освобожденных сел Луганской области не могли получать провизию

8 июля, 2023 суббота
10:09
Война с Россией

Российские оккупанты атакуют логистические пути в Луганской области, чтобы жители освобожденных поселков не смогли получить гуманитарную помощь и остались без еды

Об этом сообщила Луганская областная военная администрация.

"Вблизи Сватового – в сторону Стельмаховки и Новоселовского – на этот раз атаковал противник, но каждое его наступление было отбито нашими защитниками" – сообщил глава Луганской области Артем Лысогор.

Он также отметил, что оккупанты ударили из реактивной и ствольной артиллерии по Белогоровке и Невскому. Белогоровка выдержала еще и авиаудар.

"Все чаще россияне бьют по логистике, чтобы усложнить путь доставки гуманитарных грузов в освобожденные села и оставить людей без еды", - говорится в сообщении.

Жителей временно оккупированной части Луганщины во время принудительной паспортизации россияне заставляют отказываться от гражданства Украины, а с 6 июля они ввели в действие закон, позволяющий "проверять противоправные действия жителей ЛНР, связанные с фактом реализации прав гражданина Украины".

"В случае, если должностные лица органов внутренних дел РФ выявят нарушения, информацию об этом они отправят в территориальный орган МВД, добавив подтверждающие документы и материалы", - отметили в администрации.

По данным ОВА, очередные "сюрпризы" от российских властей ожидают и хозяев частных домов. Их проверяют луганские газовщики. В случае если у людей установлено газовое оборудование не российского производства, необходимо уплатить дополнительный сбор. Отмечается, что финансово пострадает основная масса населения.

  • Власти РФ вынуждают военных командиров на временно оккупированной территории Луганщины комплектовать подразделения узниками колоний, но они отказываются из-за их неудовлетворительной военной подготовки.
Общество
Украина
Луганщина
оккупированные территории
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