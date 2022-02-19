Оккупанты бьют из тяжелого вооружения по собственным позициям, чтобы обвинить в обстрелах ВСУ
Российские оккупационные войска обстреливают на Донбассе свои собственные позиции, чтобы создать картинку для пропагандистских СМИ РФ
Об этом сообщает Оперативно-тактическое управление "Восход".
Отмечается, что сегодня, с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения и создания картинки для российских пропагандистских СМИ, российские оккупационные войска совершили очередную провокацию - открыли огонь из тяжелого вооружения по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы.
"В частности, около 4:00 начался обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное по направлению населенного пункта Заиченко. По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы взрывы в районе населенного пункта Пикузы. Это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных", - говорится в сообщении.
В ОТУ "Восток" подчеркнули, что такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей.
"Противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные подлые действия", - подытожили в ОТУ "Восток".
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