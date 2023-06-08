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Оккупанты были не готовы к последствиям подрыва Каховской ГЭС, вода затопила солдат, вооружение и технику врага, - Генштаб

8 июня, 2023 четверг
07:15
Война с Россией

После подрыва Каховской ГЭС и подтопления ряда населенных пунктов в подразделениях одной из десантно-штурмовых дивизий и армейском корпусе РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Кроме этого, оккупанты использовали в качестве живого щита местных жителей, которые эвакуировались из Каховки

Об этом в утреннем своде 8 июня отчитывается Генштаб ВСУ.

"Оккупанты не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике", - говорится в сообщении.

В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе ВС РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Также в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество.

В то же время 6 июня состоялась массовая эвакуация гражданского населения из города Каховка, во время которой люди использовали собственный автомобильный транспорт.

Вместе с гражданским населением эвакуационными маршрутами воспользовались российские оккупанты. Во время такого перемещения захватчики использовали местных жителей в качестве живого щита.

За сутки Россия нанесла 5 ракетных и 48 авиационных ударов по Украине

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну, не считаясь с потерями. Для достижения своих целей продолжает применять тактику террора, наносит удары, производит обстрелы гражданских объектов, в частности, жилых кварталов.

Так, за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

На фронте произошло 30 боевых столкновений: ситуация по направлениям

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне продолжают сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки враг нанес авиационный удар в районе Стрелечья Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка Черниговской области; Нововасиловка, Волфино, Рожковичи, Волковка, Яблоновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Мороховец, Тернова, Старица, Волчанск, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугуновка и Милово на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение прошедших суток противник нанес авиационных ударов в районе Кисловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополе, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлинск, Дворичная, Западное, Кондрашовка, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области.

Нанесла авиационные удары в районах Заречное, Ямполевка, Белогоровка, Северск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Спорное, Веселое и Никифоровка Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия по направлениям Орехово-Василовки, Ивановского и Северного, успеха не имел.

Нанес авиаудары в районах Дилиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Торецк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг предпринял неудачную попытку наступления в направлении населенных пунктов Авдеевка и Первомайское.

Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили многочисленные атаки россиян в районе города Марьинка, нанеся им значительные потери.

В то же время враг нанес авиационные удары по Красногоровке, совершил артиллерийские обстрелы Украинска, Острого, Максимильяновки, Георгиевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении солдаты РФ нанесли авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Шахтерского. Совершили обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Нанес авиационные удары в районах Новополь Донецкой области, Ольговское, Полтавка Запорожской области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Токаревка, Садовое, Белозерка Херсонской области и города Херсон.

ВСУ поразили 4 пункта управления, 5 складов боеприпасов и станцию РЭБ оккупантов

Авиация сил обороны за 7 июня нанесла 23 удара по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 1 радиолокационную станцию захватчиков.

Кроме того, защитники Украины уничтожили 4 вражеских разведывательных БПЛА.

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