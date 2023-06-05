Оккупанты будут оборонять Чонгарский полуостров до последнего, - политолог Молчанов
Политолог из Херсона Владимир Молчанов убежден, что российские оккупационные войска во время отступления будут до последнего оборонять Чонгарский полуостров
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Сейчас на временно оккупированных территориях оккупанты в первую очередь строят дороги. Также они ремонтируют дороги не и на Арабатской стрелке. Не знаю о чем они думают, наверняка считают, что они там надолго задержатся", - рассказал Молчанов.
Политолог считает, что оккупанты будут очень мощно укрепляться на Чонгарском перешейке, готовясь к обороне.
"Похоже, что оккупанты готовятся защищать Чонгарский полуостров до последнего. Все указывает на то, что они будут обороняться даже после своего отступления с левого берега Днепра. Поскольку это едва ли не единственный путь к оккупированному Крыму. Там есть три моста, один из них железнодорожный. Также есть 100-метровый перешеек, который очень легко заменять. Поэтому не удивительно, что кафиры хотят сделать из Чонгарского полуострова оборонный плацдарм", - добавил он.
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