Оккупанты будут использовать водопады Крыма для водоснабжения Ялты

Об этом сообщил так называемый "председатель" совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал ARC .



Использование источника рассматривается как дополнительная возможность подачи воды для Южного берега Крыма.

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"Можно использовать то максимальное количество воды, которое поступает по реке во время паводковых периодов", - сказал "чиновник".

Напомним, Массандровский источник в Ялте является одним из крупнейших источников оккупированного Крыма.





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