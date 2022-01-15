Оккупанты будут использовать водопады Крыма для водоснабжения Ялты
Российская оккупационная администрация аннексированного РФ украинского полуострова Крым рассматривает возможность перебрасывания воды из Массандровского источника в водопроводные сети Ялты
Об этом сообщил так называемый "председатель" совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал ARC .
Использование источника рассматривается как дополнительная возможность подачи воды для Южного берега Крыма.
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"Можно использовать то максимальное количество воды, которое поступает по реке во время паводковых периодов", - сказал "чиновник".
- Напомним, Массандровский источник в Ялте является одним из крупнейших источников оккупированного Крыма.
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