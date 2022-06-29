Оккупанты бросили на Лисичанск две батальонно-тактические группы тяжелой техники, - Гайдай
На Лисичанск Луганской области рашисты бросили две батальонно-тактические группы с тяжелым вооружением. Российские оккупанты преобладают в личном составе и технике
Об этом информирует в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"На Лисичанск только сейчас бросили две батальонно-тактические группы только тяжелой техники, людей там всего тысячи, их очень много", - сказал Гайдай.
Во всех населенных пунктах Лисичанского общества продолжаются бои. Захватчики преобладают в личном составе и технике, впрочем, в мастерстве ведения боя - украинские защитники выиграют.
"У них действительно есть огромное преимущество в количестве солдат и техники. Если говорить о военном деле, то как наши ребята защищают наши города, то можно сказать, что мы в этом имеем преимущество. Потому что даже такая небольшая часть Луганской области держится и держит линию обороны. Вдобавок, ежедневно наносит потери оккупационной армии", - добавил глава Луганщины.
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