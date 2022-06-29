Об этом информирует в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"На Лисичанск только сейчас бросили две батальонно-тактические группы только тяжелой техники, людей там всего тысячи, их очень много", - сказал Гайдай.

Во всех населенных пунктах Лисичанского общества продолжаются бои. Захватчики преобладают в личном составе и технике, впрочем, в мастерстве ведения боя - украинские защитники выиграют.

"У них действительно есть огромное преимущество в количестве солдат и техники. Если говорить о военном деле, то как наши ребята защищают наши города, то можно сказать, что мы в этом имеем преимущество. Потому что даже такая небольшая часть Луганской области держится и держит линию обороны. Вдобавок, ежедневно наносит потери оккупационной армии", - добавил глава Луганщины.

В результате российского обстрела Лисичанска кассетными боеприпасами 27 июня тяжело ранено более 20 человек, в том числе детей.

28 июня в британской разведке заявили , что российские вооруженные силы в Украине истощаются и все больше теряют боевую эффективность.

Благодаря длительной обороне Северодонецка, украинские военные нанесли большие потери российским оккупантам, сообщает Институт исследования войны.

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