Оккупанты бросают на штурм "Азовстали" все силы, которые могут, но украинские воины не сдали позиций на объекте, - сокомандир ССО "Азов" Киев

Об этом говорится в эфире Эспрессо.



Жорин добавил, несмотря на то, что оркам все же удалось прорваться на территорию "Азовстали", большую часть завода контролируют украинские войска.



"Никаких изменников на территории "Азовстали" не было, были очень тяжелые бои, однако сейчас основная часть завода контролируется украинскими военными", – сказал Жорин.



Также воин заметил, оккупантов из Донецкого направления перебрасывают для боев на Запорожье.

"Это на себе испытывает подразделение ССО "Азов" Киев, потому что на Запорожском направлении мы уже встречались с ними в боях. Однако от этого "опрокидывания" легче в Мариуполе не становится", - сказал он.



Жорин отметил, что оккупанты пытаются накопить достаточное количество сил, чтобы пробиться через Запорожскую область и объединиться со своей группировкой на изюмском направлении. Им нужно это, чтоб отрезать часть местности. Однако, по словам сокомандира ССО "Азов", оккупантам ничего не удается.

Украинские военные, защищающие Азовсталь, сковывают очень крупная группировка российских войск, позволяющая ВСУ контратаковать на других направлениях

очень крупная группировка российских войск, позволяющая ВСУ контратаковать на других направлениях Сегодня, 6 мая, Россия обстреляла авто для эвакуации из Азовстали, один военный погиб, есть раненые.

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