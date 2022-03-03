Оккупанты бомбили Изюм: россияне попали в частные дома, погибли шесть взрослых и двое детей
В среду, 2 марта, в 23:59 началась атака российских войск на город Изюм в Харьковской области, есть значительные разрушения, погибли восемь мирных жителей
Об этом сообщил заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.
"Атака началась в 23:59, удар пришелся на многоэтажку и частный дом. Погибли 6 взрослых, 2 детей, все мирные жители. Враг также попал в полицию, начался пожар. В центре города есть значительные разрушения, в помещении исполкома вылетели окна", - сообщил Мацокин.
- Ранее глава Мариупольского городского совета Вадим Бойченко сообщал, что в среду, 2 марта, российские оккупанты в очередной раз открывали погонь по мирному населению города, там нет света, воды и тепла.
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